Предотвращен ввоз крупной партии наркотиков из Ирана в Азербайджан

В зоне ответственности Ленкоранского пограничного отряда Пограничных войск Государственной пограничной службы Азербайджана была предотвращена попытка нарушения государственной границы с иранской стороны.

В результате проведенных поисково-оперативных мероприятий было обнаружено и изъято 12 килограммов 270 граммов наркотических средств и 1970 таблеток метадона М-40, содержащего наркотические вещества.