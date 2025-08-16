Последние данные о состоянии пострадаших в ДТП на аэропортовском шоссе

Сегодня примерно в 10:50 в Республиканский центр скорой и неотложной медицинской помощи поступил вызов с территории Сабунчинского района в связи с ДТП на дороге, ведущей в аэропорт.

Как сообщили Day.Az в TƏBİB, бригадой скорой помощи двум мужчинам была оказана медицинская помощь на месте, после чего они были доставлены в Сабунчинский медицинский центр.

Пострадавшие 1985 и 2001 г.р. получили переломы. Состояние мужчины 2001 г.р. удовлетворительное, после оказания необходимой медицинской помощи, он был выписан.

Состояние другого пострадавшего оценивается как стабильное. Ему была оказана необходимая первичная медицинская помощь, получено его согласие на отказ от дальнейшего специализированного лечения.

Сообщается, что в результате аварии 1 человек погиб.