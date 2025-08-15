https://news.day.az/world/1774329.html

Трамп прилетел на Аляску - ВИДЕО

Самолет президента США Дональда Трампа приземлился на Аляске в преддверии встречи с Владимиром Путиным. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. В данный момент проходят последние приготовления перед саммитом глав двух государств. Представляем вашему вниманию данное видео: