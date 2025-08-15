Трамп прилетел на Аляску

Самолет президента США Дональда Трампа приземлился на Аляске в преддверии встречи с Владимиром Путиным.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

В данный момент проходят последние приготовления перед саммитом глав двух государств.

Представляем вашему вниманию данное видео: