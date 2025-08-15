https://news.day.az/sport/1774315.html

Игрок сборной Азербайджана в турецкой команде

Футболистка сборной Азербайджана Айшан Ахмедова сменила команду в Турции. Как сообщает İdman.biz со ссылкой на İdmanxeber.az, 25-летняя защитница продолжит карьеру в "Амедспоре". Контракт с Айшан подписан до конца сезона 2025/26. Отметим, что Ахмедова ранее выступала за другую турецкую команду - "Уньеспор".