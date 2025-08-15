Игрок сборной Азербайджана в турецкой команде

Футболистка сборной Азербайджана Айшан Ахмедова сменила команду в Турции.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на İdmanxeber.az, 25-летняя защитница продолжит карьеру в "Амедспоре".

Контракт с Айшан подписан до конца сезона 2025/26.

Отметим, что Ахмедова ранее выступала за другую турецкую команду - "Уньеспор".