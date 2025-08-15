https://news.day.az/world/1774324.html В Турции проведена масштабная операция - почти 1700 задержанных В Турции проведена масштабная операция по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Как передает Day.Az, об этом сказал министр внутренних дел Турции Али Ерликая. Министр сказал, что за последние две недели в ходе операций, проведенных в 73 провинциях страны, были задержаны 1695 подозреваемых.
В Турции проведена масштабная операция - почти 1700 задержанных
В Турции проведена масштабная операция по борьбе с незаконным оборотом наркотиков.
Как передает Day.Az, об этом сказал министр внутренних дел Турции Али Ерликая.
Министр сказал, что за последние две недели в ходе операций, проведенных в 73 провинциях страны, были задержаны 1695 подозреваемых.
По его словам, что в ходе операций изъято 479 наименований наркотических средств и 783 080 таблеток, содержащих наркотики.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре