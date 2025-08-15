В Турции проведена масштабная операция по борьбе с незаконным оборотом наркотиков.

Как передает Day.Az, об этом сказал министр внутренних дел Турции Али Ерликая.

Министр сказал, что за последние две недели в ходе операций, проведенных в 73 провинциях страны, были задержаны 1695 подозреваемых.

По его словам, что в ходе операций изъято 479 наименований наркотических средств и 783 080 таблеток, содержащих наркотики.