Устранение вопиющей несправедливости: благодаря стратегии Президента Ильхама Алиева

Автор: Акпер Гасанов

Сегодня был опубликован текст меморандума Президента США Дональда Трампа о приостановке действия 907-й поправки к Акту о поддержке свободы, касающейся Азербайджана. Особо хочу указать на то, что в документе, среди причин принятия такого важного решения говорится: "это важно для безопасности границ Азербайджана" а также "не подорвет и не помешает текущим усилиям по переговорам о мирном урегулировании между Арменией и Азербайджаном и не будет использовано в наступательных целях против Армении".

По сути, Президент США Дональд Трамп, одним росчерком пера продемонстрировал большую и все растущую значимость Азербайджана для ведущей мировой державы, попутно заранее обнулив попытки определенных сил внутри Армении и за ее пределами спекулировать на принятии данного решения. Но самое главное - перед нами очередной яркий пример того, как взвешенная, целенаправленная и последовательная внешняя политика Азербайджана приносит реальные плоды.

Напомню, что 907-я поправка, принятая Конгрессом США в 1992 году, стала вопиющим примером политической предвзятости. Она запрещала оказывать прямую государственную помощь Азербайджану, пока, по мнению американских законодателей, Баку "не прекратит блокаду Армении и Нагорного Карабаха". То есть, Азербайджан тогда ставили в "вину" борьбу с карабахскими сепаратистами!

Причем, эта резолюция была принята в условиях, когда Азербайджан сам находился под агрессией с армянской стороны. когда наша страна стала жертвой этнических чисток. Именно в 1992 году произошли две трагические вехи в нашей новейшей истории Азербайджана: имела место оккупация Шуши и Лачина армянскими вооружёнными формированиями при поддержке внешних сил, а также имел место Геноцид в Ходжалы, совершенный армянскими отрядами при непосредственном участии 366-го мотострелкового полка СНГ.

Да, вместо того чтобы осудить агрессора, Конгресс США пошел на поводу у влиятельной и состоятельной армянской диаспоры в Америке, которая активно использовала свои финансовые и политические рычаги для поддержки захватнических планов РА и для давления на Азербайджан. Да, 907-я поправка была прямым результатом закулисных игр и давления армянских лоббистских структур. С годами стало очевидно, что эти группы тесно связаны с коррупцией в американской политике.

Достаточно вспомнить громкие скандалы с участием сенатора Роберта Менендеса, обвиненного в получении взяток и злоупотреблении служебным положением. Эти факты подтверждают, что принятие 907-й поправки было не продиктовано принципами справедливости или международного права, а стало продуктом коррупционного лоббизма. И это то, с чем наша страна вынуждена была бороться на всем протяжении времени, что 20% территории Азербайджана находились под армянской оккупацией.

Не случайно, что с первых дней нахождения у власти Президент Азербайджана Ильхам Алиев открыто и твердо заявлял о несправедливости 907-й поправки. Он неоднократно поднимал этот вопрос на встречах с американскими политиками, напоминая: Азербайджан - стратегический партнер США, союзник в борьбе с международным терроризмом, важный энергетический и транспортный хаб на Южном Кавказе.

Именно благодаря дипломатической активности Баку, с 2002 года президенты США ежегодно приостанавливают действие 907-й поправки, признавая, что ее применение идёт вразрез с интересами американской внешней политики и безопасности.И вот мы увидели, что действующий Президент США Дональд Трамп также подтвердил: Азербайджан - это ответственный международный партнер, а обвинения в его адрес, лежащие в основе 907-й поправки, не соответствуют действительности.

Безусловно, сегодняшнее решение - это дипломатическая победа Баку и личный успех Президента Азербайджана Ильхама Алиева. Но окончательная цель - не просто ежегодная приостановка, а полная и безусловная отмена этой позорной поправки. Можно надеяться, что после окончательного подписания мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией, а также в условиях растущего стратегического партнёрства Баку и Вашингтона, Конгресс США найдет в себе политическую волю признать: 907-я поправка была исторической ошибкой, продиктованной коррупционным лоббизмом.

В любом случае весь мир увидел, как возглавляемая Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, наша страна терпеливо, шаг за шагом, отстаивает свои интересы на мировой политической арене. И сегодняшнее решение Трампа - это еще одно доказательство того, что правда и дипломатическое мастерство неизбежно побеждают политическую предвзятость.