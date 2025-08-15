Состоялась Республиканская шахматная олимпиада среди юниоров

В Балакенском Олимпийском спортивном комплексе прошла Республиканская шахматная олимпиада среди юниоров, организованная Министерством молодежи и спорта и Федерацией шахмат Азербайджана (ФША).

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в турнире, состоявшем из 11 туров, в группах А и В приняли участие 250 шахматистов из 26 городов и районов Азербайджана.

В различных категориях первые места заняли Даниэль Коновалов, Мелек Асадлы (8 лет), Фарид Садыгзаде, Медина Эйвазова (10 лет), Юсиф Мусасой, Марьям Мамедова (12 лет), Гусейн Гурбанов, Динара Гусейнова (14 лет), Магомед Багиров и Сара Керимзаде (16 лет).

Команды специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва по шахматам № 3 и 4 завоевали звание победителя в группах А и В. Второе место заняли команды Гянджинской и Уджарской детско-юношеских школ по шахматам, а третье - Бейляганской и Шекинской детско-юношеских школ по шахматам.

Отметим, что согласно регламенту, Магомед Багиров и Динара Гусейнова, занявшие первые места среди юношей и девушек в группе А, будут отправлены на чемпионат Европы среди юниоров, который состоится в ноябре в Черногории.