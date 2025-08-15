https://news.day.az/society/1774305.html С этой даты парковка Бакинского ж/д вокзала временно закроется С 18 августа парковка Бакинского железнодорожного вокзала будет временно закрыта из-за строительных работ, проводимых ЗАО «Бакинский метрополитен».
Как передает Day.Az, об этом сообщили в ЗАО "Азербайджанские железные дороги".
"С указанной даты пассажиры АЖД смогут воспользоваться парковками "Azparking", расположенными вокруг вокзала, на пересечении проспекта Хатаи и улицы Мирали Гашгай", - говорится в сообщении.
