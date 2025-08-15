С этой даты парковка Бакинского ж/д вокзала временно закроется

С 18 августа парковка Бакинского железнодорожного вокзала будет временно закрыта из-за строительных работ, проводимых ЗАО "Бакинский метрополитен".

Как передает Day.Az, об этом сообщили в ЗАО "Азербайджанские железные дороги".

"С указанной даты пассажиры АЖД смогут воспользоваться парковками "Azparking", расположенными вокруг вокзала, на пересечении проспекта Хатаи и улицы Мирали Гашгай", - говорится в сообщении.