Прогноз для метеочувствительных людей на завтра Опубликован метеопрогноз на завтра. Как сообщили Day.Az в Национальной службе гидрометеорологии, на Абшеронском полуострове ожидаются умеренные колебания метеорологических факторов, что в целом считается благоприятным для метеочувствительных людей.
