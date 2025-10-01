Прогноз для метеочувствительных людей на завтра

Опубликован метеопрогноз на завтра.

Как сообщили Day.Az в Национальной службе гидрометеорологии, на Абшеронском полуострове ожидаются умеренные колебания метеорологических факторов, что в целом считается благоприятным для метеочувствительных людей.