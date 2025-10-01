В следующем месяце 4 дня подряд будут нерабочими

В следующем месяце подряд будут четыре нерабочих дня.

Как сообщает Day.Az, 8 ноября отмечается День Победы, а 9 ноября - День Государственного флага.

Согласно Трудовому кодексу и соответствующим решениям Кабинета Министров, поскольку обе даты выпадают на субботу и воскресенье, выходными днями будут объявлены также 10 и 11 ноября.

Первым рабочим днем после праздников станет 12 ноября.

Отметим, что День Конституции (12 ноября) и День Национального Возрождения (17 ноября) относятся к праздничным, но являются рабочими днями.