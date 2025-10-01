https://news.day.az/society/1784625.html В следующем месяце 4 дня подряд будут нерабочими В следующем месяце подряд будут четыре нерабочих дня. Как сообщает Day.Az, 8 ноября отмечается День Победы, а 9 ноября - День Государственного флага. Согласно Трудовому кодексу и соответствующим решениям Кабинета Министров, поскольку обе даты выпадают на субботу и воскресенье, выходными днями будут объявлены также 10 и 11 ноября.
В следующем месяце подряд будут четыре нерабочих дня.
Как сообщает Day.Az, 8 ноября отмечается День Победы, а 9 ноября - День Государственного флага.
Согласно Трудовому кодексу и соответствующим решениям Кабинета Министров, поскольку обе даты выпадают на субботу и воскресенье, выходными днями будут объявлены также 10 и 11 ноября.
Первым рабочим днем после праздников станет 12 ноября.
Отметим, что День Конституции (12 ноября) и День Национального Возрождения (17 ноября) относятся к праздничным, но являются рабочими днями.
