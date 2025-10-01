Назван самый подорожавший в сентябре товар

В первый месяц осени самым подорожавшим товаром в мире стала платина, стоимость которой выросла в месячном выражении на 16,9 процента.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом говорится в данных ICE Futures, CME Group и Шанхайской биржи металлов.

При этом серебро выросло в цене на 14,1 процента, а золото - на 9,5 процента.

Среди сельскохозяйственных товаров сильнее прочих подорожало мясо домашней птицы. Скачок его стоимости оценивается в 15 процентов.

Что касается промышленной продукции, то самой подорожавшей стала древесина. Ее цена выросла почти на 12 процентов за месяц.

Из энергоносителей наиболее значительный рост котировок показал уран, стоимость которого в сентябре поднялась сразу на 7,1 процента.

А вот самым подешевевшим в мире товаром в начале осени оказались какао-бобы, потерявшие 12,3 процента стоимости.