В одном из поселков Баку сегодня не будет газа

В связи с демонтажем газового регулятора на газопроводе "Гюлюстан" на территории Сабаильского района Баку 1 октября с 10:00 и до завершения работ будет приостановлена подача газа на указанную линию.

Об этом Day.Az сообщили в ПО "Азеригаз".

Согласно информации, в указанный период будет ограничено газоснабжение поселка Баил Сабаильского района столицы.