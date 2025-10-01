https://news.day.az/society/1784576.html В одном из поселков Баку сегодня не будет газа В связи с демонтажем газового регулятора на газопроводе "Гюлюстан" на территории Сабаильского района Баку 1 октября с 10:00 и до завершения работ будет приостановлена подача газа на указанную линию. Об этом Day.Az сообщили в ПО "Азеригаз".
В одном из поселков Баку сегодня не будет газа
В связи с демонтажем газового регулятора на газопроводе "Гюлюстан" на территории Сабаильского района Баку 1 октября с 10:00 и до завершения работ будет приостановлена подача газа на указанную линию.
Об этом Day.Az сообщили в ПО "Азеригаз".
Согласно информации, в указанный период будет ограничено газоснабжение поселка Баил Сабаильского района столицы.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре