https://news.day.az/officialchronicle/1784835.html На страницах Президента Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры встречи главы государства с Президентом Италии - ВИДЕО На страницах Президента Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры встречи главы государства с Президентом Италии Серджо Маттареллой. Как сообщает Day.Az, в публикации говорится: "Президент Ильхам Алиев встретился с президентом Италии Серджо Маттареллой, находящимся в Азербайджане с официальным визитом (30.09-01.10.2025)".
