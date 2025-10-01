В небе над Германией заметили подозрительные дроны

Неизвестные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) были замечены над стратегическими объектами в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн в Германии.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Der Spiegel.

"Власти проводят расследование после получения информации о том, что несколько дронов в конце прошлой недели намеренно пролетели над важными объектами инфраструктуры, включая электростанцию, университетскую клинику Киля и даже здание правительства федеральной земли", - говорится в сообщении.

По данным немецких властей, два небольших беспилотника были замечены над заводскими помещениями промышленного концерна ThyssenKrupp, а час спустя несколько групп БПЛА появились над больницей, электростанцией и Кильским каналом.

Глава МВД Шлезвиг-Гольштейна Сабина Зюттерлин-Вак заявила, что ведомство ведет расследование по делу о шпионаже, но не раскрыла никаких подробностей.