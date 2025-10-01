ФAO поддерживает Азербайджан в реализации климатических инициатив в агросекторе

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) поддерживает Азербайджан в реализации климатических инициатив в агросекторе.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил помощник генерального директора, региональный представитель ФАО по Европе и Центральной Азии Виорел Гуту, выступая на Бакинской неделе климатической деятельности.

Он подчеркнул, что Азербайджан демонстрирует лидерство в области климатических инициатив, особенно в сельском хозяйстве и продовольственной безопасности.

В.Гуту отметил, что Баку ассоциируется с успехом COP29, одного из самых эффективный климатических саммитов последних лет.

По словам Гуту, запуск инициативы Baku Harmony Climate Initiative for Farmers, реализованной при поддержке COP29 и ФAO, стал важным шагом в вовлечении фермеров и сельских сообществ в борьбу с изменением климата. Эта инициатива стала флагманской программой в рамках Партнерства Food Agriculture for Sustainable Transformation (FAST Partnership), целью которого является масштабирование климатического финансирования для агросистем.

Было отмечено, что ФAO активно сотрудничает с Азербайджаном в направлении модернизации сельскохозяйственных цепочек, цифровизации фермерства, укрепления лабораторий и сертификационных систем, а также запуска пилотной системы мониторинга устойчивости ферм. Кроме того, совместно с Министерством экологии и природных ресурсов Азербайджана реализуются проекты по сохранению биоразнообразия, устойчивому лесоводству, борьбе с деградацией земель и управлению пестицидами.

Гуту подчеркнул, что сокращение потерь и отходов продовольствия является критически важным для обеспечения продовольственной безопасности и снижения выбросов парниковых газов. Он отметил, что изменение климата не знает границ, и меры по его смягчению должны быть глобальными.

ФAO продолжит работать с Азербайджаном и другими странами, предоставляя знания, инновации, партнерства и доступ к климатическому финансированию для создания более устойчивых, инклюзивных и климатоустойчивых агросистем.