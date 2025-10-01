Названы соцсети с самой большой долей рынка в Азербайджане

В августе текущего года активность азербайджанских пользователей социальной сети Instagram выросла на 8,69 процентных пункта по сравнению с предыдущим месяцем и составила 42,7%.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на статистический центр Global Stats.

По этому показателю Facebook занимает второе место. В отчетном месяце доля этой платформы снизилась на 0,97 процентных пункта в месячном выражении и достигла 30,76%.

На третьем месте в списке находится YouTube с 10,27% (на 5,04% меньше по сравнению с предыдущим месяцем).

На четвертом месте по этому показателю находится социальная сеть Pinterest. Ее доля на местном рынке снизилась на 0,91 процентных пункта по сравнению с предыдущим месяцем и составила 6,15%.

Медиаплатформа X заняла пятое место по популярности на азербайджанском рынке социальных сетей с показателем 7,2% (рост за месяц составил 0,1%).

Шестое место в рейтинге заняла Linkedin с показателем 1,65% (на 0,47% больше, чем в предыдущем месяце).

Доля других социальных сетей составила 1,28%.