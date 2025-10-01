Автор: Лейла Таривердиева

Николу Пашиняну не нужно было выступать в ООН. Так же, как не нужно было выступать в ПАСЕ. В его случае это было лишним. Понятно, что очень хотелось, но разум должен был подсказать, что в сложившейся ситуации не надо выходить на трибуну.

Ситуация такова, что после вашингтонской встречи он больше не может оперировать теми нарративами, которые имелись в постоянном наборе армянских лидеров. Любое лишнее слово, выходящее за рамки новых отношений между Баку и Ереваном, может разрушить начавшийся позитивный процесс. Несколькими днями ранее в Генассамблее выступил азербайджанский лидер, и, выйдя на трибуну, Пашинян не мог хотя бы в обтекаемых фразах не ответить на озвученную правду, чтобы не попасть под огонь критики в Армении. Вот потому-то ему и стоило просто не подходить к микрофону, чтобы не пришлось нести ерунду.

Ту же ерунду он озвучивал и в ПАСЕ. Странные тезисы, выдуманные им недавно в качестве аргументов против обвинений оппозиции, абсолютно не отражают действительность. Чего стоит, например, высказанная в ПАСЕ безумная мысль о том, что целью 44-дневной войны "были государственность и независимость Армении". Эта словесная конструкция настолько искажает реальность, что возникает сомнение: а было ли 8 августа? Мы понимаем, что этим он хотел поддеть оппозиции и, возможно, просто не сумел донести свою мысль. Но, выходя к международной аудитории, нужно правильно подбирать слова и называть вещи своими именами. А если это невозможно, если не хочется или страшно говорить об истинных причинах войны, лучше вспомнить, что молчание - золото.

Подбирая контраргументы против обвинений со стороны реваншистов, Пашинян запускает в ход фантазию, которая уводит его слишком далеко. Вместо того чтобы говорить прямым текстом, он окончательно запутывает армян. Что ж, может, такова его цель, но реваншисты все равно поняли его прямолинейно и остались недовольны. Он напрасно старался.

Реваншисты, разложив выступления премьер-министра Армении на слоги, пришли к выводу, что никакого мирного процесса на самом деле нет.

Честно говоря, слушая странные фразы Пашиняна, временами нам тоже начинает так казаться.

Представитель руководства "Дашнакцутюн" Сагателян "программно" разгромил выступление Никола Пашиняна, обвинив его в том, что тот не смог как следует ответить Президенту Азербайджана. Тот, мол, говорил об агрессии и оккупации и назвал находящихся под судом сепаратистов военными преступниками. А Пашинян...

Другой деятель - бывший спикер Шармазанов внес свои пять копеек в побивание камнями премьер-министра, указав на то, что выступление Пашиняна в ООН продемонстрировало "провал мирной повестки". Особенно соратника Сержа Саргсяна взбесили слова Пашиняна о том, что мир доставляет ему радость. Он не понимает, чему так радуется премьер-министр, если Армения потеряла все оккупированные территории, а также надежды на "миацум"?

Да уж, реваншистам и дашнакам не понять, каким должен быть реальный мирный процесс. В их бытность у власти, так называемый "мир" означал сохранение статуса-кво, удерживание при содействии внешних акторов 20 процентов территорий соседа, незаконное их заселение, безнаказанный грабеж и вандализм и много других "приятных" моментов. Армянское общество привыкло называть все это "миром". Конечно, по сравнению со всеми этими "радостями", восстановление международно признанных границ и избавление Армении от статуса оккупанта никак не может называться миром в понимании реваншистов и дашнаков.

А вот Никол Пашинян понимает суть вопроса и потому несказанно рад такому миру, хоть и облекает свою радость в странные словесные конструкции. Ведь для Армении все могло закончиться намного хуже. Страна, разгромившая оккупанта, могла перейти к следующему этапу - к мести. Сброд в лице сагателянов и шармазановых поставил свою страну перед очень серьезными проблемами. Эти отходы политической жизнедеятельности никогда не задумывались о том, что может последовать за войной и поражением. Они вообще не предполагали, что война и поражения возможны в принципе. Так вот, будь они у власти, а не Пашинян, Азербайджан не стал бы церемониться и постарался бы ликвидировать очаг угрозы уже на территории Армении. Сами же нынешние реваншисты ранее глубокомысленно утверждали, что конфликт не закончится, пока не падет одна из столиц. Конфликт вполне мог закончиться в Ереване, у Азербайджана на это были все возможности и права. Но он закончился на международно признанной границе, потому что Баку не кровожаден и не мстителен.

Николу Пашиняну действительно есть, чему радоваться. Его страна хоть и натворила много зла, но осталась невредима. Сагателян или Шармазанов думают, что им бы повезло так же? Эта кодла представляет угрозу безопасности Азербайджана и спокойствию в регионе. И если она попытается вернуться к власти, Армению ждут очень и очень большие неприятности в связи с необходимостью глубинной санации.

Несчастный армянский народ не знает, что такое жить в нормальной стране, которую уважают, а не используют. Все годы конфликта соседи пребывали в страхе, как вор, постоянно дрожащий от мысли, что может потерять наворованное. Преступник не может жить в спокойствии, его настигает либо закон, либо карма. В случае с Арменией законы не сработали, зато сработала карма. И армянское общество, включая шармазановых и сагателянов, должно молиться на Пашиняна за то, что он оказался "предателем". Потому что иначе исторические мечты армян о суверенном государстве могли бы закончиться в 2020 году, так и не осуществившись.

Вот что должен был сказать с трибуны международных организаций Никол Пашинян. Пусть и не такими словами, главное - чтобы правду. Глупости, что у каждой из сторон конфликта всегда есть своя правда. К армяно-азербайджанскому конфликту это не относится. В этом конфликте всегда была только одна правда, и она была и остается на стороне Азербайджана. Армянский премьер ее знает и принимает, в противном случае Баку не стал бы с ним говорить и поставил бы на нем крест, как на Кочаряне с Саргсяном.

Мы имеем полное право говорить об агрессии и оккупации и не позволим начинать историю карабахского конфликта с сентября 2020 года, как того хотелось бы реваншистам. Не позволим скрывать правду о причинах 44-дневной войны и переводить стрелки на внутриполитические дрязги в Ереване. Это не будет отказом от вашингтонских договоренностей, потому что ничем Армении не грозит и движению к миру не помешает.

Этот конфликт принес азербайджанскому народу слишком много горя и потерь, чтобы забыть о нем ради улыбок из Еревана. Но это не означает, что мир невозможен. Азербайджан всегда работал на мир в регионе. Освободительная война тоже преследовала эту цель, ведь без устранения факта оккупации ни о каком мире речи быть не могло.

Кстати, два народа уже живут в мире который год. Шармазанов с Сагателяном в курсе?