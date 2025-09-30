Главная задача журналиста - предоставлять достоверную информацию

Задача журналиста не в том, чтобы первым распространять информацию, а в том, чтобы дать достоверную информацию.

Об этом сказала заместитель председателя правления АЗЕРТАДЖ Севиндж Абдуллаева во время панельной дискуссии на тему "Этическая ответственность в цифровой информационной среде" в рамках II Азербайджано-Узбекского медиафорума, сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Она отметила, что журналистская этика сегодня - это не просто обязательство, мы сталкиваемся со многими проблемами в этом плане. "Задача журналиста не в том, чтобы первым распространять информацию, а в том, чтобы дать достоверную информацию. Проверка фактов - важный навык 21-го века", - сказала Абдуллаева.

По ее словам, также имеют место такие моменты, как эмоциональные заголовки, и это приводит к манипулированию общественным мнением.

"Я считаю, что необходимо углублять связи между журналистами, журналистскими организациями, чтобы они освещали события, не допуская искажений. Аудитория хочет знать, из какого источника вы получили информацию, ожидая от вас фактов. Небольшая ошибка журналиста может привести к большой суматохе в обществе, привести к потере доверия к сфере журналистики. Иногда повторно распространяют информацию и представляют ее от своего имени. Это уже неуважение к коллегам. Профессиональный журналист - ответственный журналист. Профессиональный журналист не должен прибегать к таким действиям, как распространение ложной информации", - отметила С. Абдуллаева.