Али Асадов принял участие в заседании Евразийского межправительственного совета в Минске

30 сентября в рамках рабочего визита в Минск премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов принял участие в качестве гостя в заседании Евразийского межправительственного совета в расширенном составе.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, выступив с речью, А.Асадов назвал торгово-экономическое сотрудничество основополагающим вектором взаимоотношений Азербайджана с партнерами - членами ЕАЭС. По его словам, за восемь месяцев 2025 года товарооборот Азербайджана со странами - членами ЕАЭС увеличился более чем на 22%.

Премьер-министр указал на положительную динамику инвестиционного взаимодействия. "Бизнес наших партнеров из числа стран - членов ЕАЭС широко представлен во многих отраслях экономики Азербайджана", - подчеркнул он, добавив, что этому способствует надежная и прозрачная инвестиционная среда в стране.

Он также сообщил, что азербайджанские инвесторы активно реализуют в государствах - членах ЕАЭС проекты, охватывающие широкий спектр отраслей и вносящие вклад в развитие их экономик.

Премьер-министр коснулся деятельности совместных инвестиционных фондов, созданных Азербайджаном совместно с рядом партнеров из числа стран - членов ЕАЭС для обеспечения притока взаимных инвестиций в ключевые сектора экономики. "Эта инициатива уже доказала свою эффективность и открывает новые горизонты для сотрудничества".

Коснувшись сотрудничества в транспортно-транзитной сфере, А.Асадов сказал, что оно занимает особое место в повестке, поскольку именно здесь сосредоточен значительный потенциал для наращивания взаимной торговли, инвестиций и развития новых экономических возможностей.

"Располагаясь на стыке Европы и Азии и обладая современной инфраструктурой, Азербайджан стал надежным транспортно-логистическим хабом, обеспечивающим новые возможности для стран региона и наших партнеров".

Рассказав об осуществляемой Азербайджаном системной работе по модернизации транспортной инфраструктуры, премьер-министр указал на увеличение пропускной способности железной дороги Баку - Тбилиси - Карс и начало второй фазы расширения Бакинского международного морского торгового порта.

А.Асадов также подчеркнул важность Среднего коридора. "За последние три года объем грузопотока по данному коридору через Азербайджан увеличился почти на 90%, что является убедительным свидетельством роста его эффективности и востребованности".

В данном контексте премьер-министр отметил историческое значение достигнутых договоренностей о соединении основной территории Азербайджана с его неотъемлемой частью - Нахчыванской Автономной Республикой. Данные договоренности, по словам премьер-министра, создают новые условия для расширения транзитных маршрутов, укрепляя роль Азербайджана в региональной и глобальной логистике.

Глава азербайджанского правительства выразил убежденность в том, что Зангезурский коридор превратится в важный сегмент Среднего коридора, а также коридора Север - Юг.

Учитывая присутствие на заседании представителей всех пяти прикаспийских государств, в том числе представителя Ирана, А.Асадов также акцентировал внимание на вопросе обмеления Каспийского моря.

"На днях об актуальности проблемы в очередной раз упомянул Президент Азербайджана Ильхам Алиев с трибуны ООН. К сожалению, состояние окружающей среды Каспийского моря стремительно ухудшается. Предотвращение возможной экологической катастрофы в Каспийском регионе требует совместных безотлагательных усилий прикаспийских стран. Оставаясь приверженным ранее достигнутым договоренностям, Азербайджан готов укреплять взаимодействие для совместного поиска решений данной проблемы", - заявил премьер-министр.

Премьер-министр также отметил антидемпинговые расследования, начатые в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Он напомнил о расследованиях в отношении товаров азербайджанского происхождения, а именно полиэтилена, полипропилена и сополимеров пропилена, а также о повторном расследовании в отношении алюминиевой ленты. Али Асадов отметил, что в случае применения антидемпинговых мер к указанным товарам общий объем экспорта Азербайджана в ЕАЭС может значительно сократиться.

"Участвующие в этом процессе азербайджанские компании открыты к сотрудничеству. Мы надеемся, что расследования будут максимально основаны на реальных фактах и что их результаты не нанесут реального ущерба торговому сотрудничеству Азербайджана со странами ЕАЭС ни на многостороннем, ни на двустороннем уровнях", - подытожил глава правительства.