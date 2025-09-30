https://news.day.az/officialchronicle/1784511.html Началась встреча Президента Ильхама Алиева и Президента Серджо Маттареллы в расширенном составе В Баку началась встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Президента Италии Серджо Маттареллы в расширенном составе, сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется
Началась встреча Президента Ильхама Алиева и Президента Серджо Маттареллы в расширенном составе
В Баку началась встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Президента Италии Серджо Маттареллы в расширенном составе, сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре