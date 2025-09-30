SOCAR запускает новый проект в сотрудничестве с международными фининститутами

Мы сотрудничаем с несколькими международными финансовыми институтами и планируем анонсировать новый проект в первом квартале следующего года.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил вице-президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Афган Исаев в ходе выступления на Бакинской неделе климатических действий (BCAW2025).

"Мы планируем очистить около 1300 гектаров загрязненных земель и водоемов, оставшихся с советских времен. Здесь будут реализованы как экологические, так и социальные проекты: будут построены парки возобновляемой энергии и сформированы новые сообщества вокруг них", - сказал он.