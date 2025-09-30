Раскрыты новые гаджеты Apple
Корпорация Apple должна до конца 2025 года представить еще несколько продуктов.
Как передает Day.Az, об этом сообщает издание BGR.
Журналисты медиа, основываясь на прогнозах инсайдеров, предположили, что IT-гигант может провести еще одну осеннюю презентацию - в октябре или ноябре. Одним из главных новых гаджетов должен оказаться планшет iPad Pro, который получит мощный процессор M5 и обновленную двойную фронтальную камеру. Также фирма работает над созданием приставки Apple TV 4K с чипом A19 и поддержкой нейросети Apple Intelligence.
Очередным рассекреченным в отчете гаджетом оказалась умная колонка HomePod 3 или HomePod mini 2.
"Так или иначе, мы ожидаем увидеть новую HomePod в ближайшие месяцы", - заметили авторы BGR.
Последним продуктом компании в этом году может оказаться AirTag второго поколения. Умный маячок для отслеживания и поиска личных вещей должен получить чип U2 с новыми функциями.
