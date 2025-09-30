Бакинское метро переходит на усиленный режим работы

В связи с очередным матчем футбольного клуба "Карабах", представляющего Азербайджан в Лиге чемпионов УЕФА, работа Бакинского метрополитена будет изменена.

Как передает Day.Az со ссылкой на ЗАО "Бакинский метрополитен" 1 октября в связи с матчем, который пройдет на стадионе им. Тофига Бахрамова, а также с учетом массовых мероприятий, проводимых в столице, будет введен усиленный режим работы.

Матч начнется в 20:45, и для безопасной и комфортной перевозки пассажиров будут приняты дополнительные меры. На станции "Гянджлик" усилится контроль, будет дополнительно выделен персонал, а график дежурств пересмотрен.

Меры предосторожности будут предприняты и на станциях "28 Мая" и "Нариманов".

В течение дня поезда на всех станциях Бакметрополитена будут курсировать по расписанию осенне-зимнего периода.