https://news.day.az/officialchronicle/1784522.html Президент Ильхам Алиев и Президент Серджо Маттарелла выступили с заявлениями для прессы - ФОТО - ВИДЕО Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Президент Италии Серджо Маттарелла выступают с заявлениями для прессы, сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется
Президент Ильхам Алиев и Президент Серджо Маттарелла выступили с заявлениями для прессы - ФОТО - ВИДЕО
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Президент Италии Серджо Маттарелла выступили с заявлениями для прессы, сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре