Президент Ильхам Алиев и Президент Серджо Маттарелла выступили с заявлениями для прессы

Президент Ильхам Алиев: Отрадно, что сегодня отношения между Азербайджаном и Китаем, построенные на взаимном доверии, уважении и поддержке, развиваются в рамках всеобъемлющего стратегического партнерства

29 сентября 20:07 (UTC+04), Официальная хроника 633