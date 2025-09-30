В Баку состоялась церемония официальной встречи Президента Италии Серджо Маттареллы - ФОТО
30 сентября в Баку состоялась церемония официальной встречи Президента Итальянской Республики Серджо Маттареллы, прибывшего в Азербайджанскую Республику с официальным визитом.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на площади, где развевались государственные флаги двух стран, в честь Президента Италии был выстроен почетный караул.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретил Президента Италии Серджо Маттареллу.
Начальник почетного караула отдал рапорт Президенту Италии.
Прозвучали государственные гимны Итальянской Республики и Азербайджанской Республики.
Под звуки военного марша почетный караул прошел перед Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и Президентом Италии Серджо Маттареллой.
