В Баку состоялась церемония официальной встречи Президента Италии Серджо Маттареллы

30 сентября в Баку состоялась церемония официальной встречи Президента Итальянской Республики Серджо Маттареллы, прибывшего в Азербайджанскую Республику с официальным визитом.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на площади, где развевались государственные флаги двух стран, в честь Президента Италии был выстроен почетный караул.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретил Президента Италии Серджо Маттареллу.

Начальник почетного караула отдал рапорт Президенту Италии.

Прозвучали государственные гимны Итальянской Республики и Азербайджанской Республики.

Под звуки военного марша почетный караул прошел перед Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и Президентом Италии Серджо Маттареллой.