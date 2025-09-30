https://news.day.az/officialchronicle/1784536.html Президент Ильхам Алиев: Мы внесли свой вклад в энергетическую безопасность многих стран В энергетической сфере (совместно с Италией - прим. ред.) реализовано много важных проектов. В частности, благодаря экспорту азербайджанской нефти и газа в Италию мы смогли поставить на мировые рынки большие объемы наших природных ресурсов.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в заявлении для прессы с Президентом Италии Серджо Маттареллой.
"В то же время мы внесли свой вклад в обеспечение энергетической безопасности многих стран", - отметил глава государства.
