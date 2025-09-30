В Париже нашли мертвым иностранного посла

В Париже найден мертвым посол ЮАР во Франции Нкосинати Эммануэль Мтетва.

Как передает Day.Az, об этом сообщает газета Le Parisien.

В парижской прокуратуре заявили, что тело 58-летнего дипломата было найдено рядом с высотным зданием отеля Hyatt в районе Порт-Майо на западе города. По одной из версий, посол покончил с собой.

В ведомстве сообщили, что об исчезновении дипломата ранее сообщила его жена, которая рассказала о полученном от него "тревожном сообщении".