В Париже нашли мертвым иностранного посла
В Париже найден мертвым посол ЮАР во Франции Нкосинати Эммануэль Мтетва.
Как передает Day.Az, об этом сообщает газета Le Parisien.
В парижской прокуратуре заявили, что тело 58-летнего дипломата было найдено рядом с высотным зданием отеля Hyatt в районе Порт-Майо на западе города. По одной из версий, посол покончил с собой.
В ведомстве сообщили, что об исчезновении дипломата ранее сообщила его жена, которая рассказала о полученном от него "тревожном сообщении".
