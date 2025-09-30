https://news.day.az/world/1784445.html Момент взрыва бомбы в Пакистане попал на ВИДЕО Кадры с камеры наблюдения запечатлели момент взрыва бомбы на дороге Заргун в Кветте, провинция Белуджистан, Пакистан. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. В результате взрыва погибли восемь человек, среди них трое военнослужащих Корпуса пограничной службы.
Кадры с камеры наблюдения запечатлели момент взрыва бомбы на дороге Заргун в Кветте, провинция Белуджистан, Пакистан.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. В результате взрыва погибли восемь человек, среди них трое военнослужащих Корпуса пограничной службы.
Взрыв произошел рядом с углом охранного объекта FC Balochistan и задел рикшу, а также автобус, следовавший в Пашин.
Представляем вашему вниманию данное видео:
