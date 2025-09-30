Кадры с камеры наблюдения запечатлели момент взрыва бомбы на дороге Заргун в Кветте, провинция Белуджистан, Пакистан.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. В результате взрыва погибли восемь человек, среди них трое военнослужащих Корпуса пограничной службы.

Взрыв произошел рядом с углом охранного объекта FC Balochistan и задел рикшу, а также автобус, следовавший в Пашин.

Представляем вашему вниманию данное видео: