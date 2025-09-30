Нападающий «Реала» не сыграет против «Кайрата»

Нападающий мадридского "Реала" Килиан Мбаппе не сыграет против алматинского "Кайрата" в матче второго тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Как передает Day.Az, об этом сообщает As.

По информации источника, главный тренер "сливочных" Хаби Алонсо проведет ротацию и даст отдохнуть некоторым лидерам команды, оставив их на скамейке запасных.

"Кайрат" и "Реал" сыграют 30 сентября. Команды выйдут на поле в 19:45 по московскому времени.

В первом туре общего этапа Лиги чемпионов "Кайрат" на выезде уступил лиссабонскому "Спортингу" (1:4), а "Реал" дома обыграл французский "Марсель" (2:1).