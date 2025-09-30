Стадион «Милана» и «Интера» будет демонтирован

Футбольный стадион "Сан-Сиро" в Милане будет снесен.

Как передает Day.Az, об этом сообщило издание La Gazzetta dello Sport.

Отмечается, что решение принял городской совет Милана 24 голосами против 20. Стадион будет продан футбольным клубам "Милан" и "Интер" за 197 миллионов евро. После сноса "Сан-Сиро" на его месте клубы смогут построить новый стадион.

Начало строительства планируется в первой половине 2027 года, а открытие стадиона к 2031 году. Стадион планируют подготовить к чемпионату Европы по футболу 2032 года, который примет Италия.

"Сан-Сиро" - cтарейший стадион Италии, построенный в 1926 году. Он вмещает 80 тысяч зрителей и служит домашней ареной для футбольных клубов "Милан" и "Интер". В 2026 году на "Сан-Сиро" пройдет церемония открытия зимних Олимпийских игр.