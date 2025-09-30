Китайская EngineAI Robotics показала робота, готового к поединку

Китайская компания EngineAI Robotics, чей гуманоидный робот первым в мире успешно выполнил сальто вперёд 23 февраля этого года, опубликовала видео своего робота готового к поединку.

Как передает Day.Az, на этом фоне, на ряде форумов появились слухи о готовящемся в 2026 году масштабном контракте Минобороны Китая на заказ гуманоидных роботов для нужд НОАК.

Отметим невероятные темпы развития робототехники в Китае - с момента полноценной презентации первого андроида SE01 компанией из Шэньчжэня прошло около года.