В Индонезии обрушилась школа, школьники все еще под завалами

В Сидоарджо, Индонезия, продолжается разбор завалов после обрушения школы, в результате которого погиб по меньшей мере один ученик и около 100 получили ранения.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

65 человек всё ещё находятся в ловушке. Спасатели обеспечивают пострадавших кислородом и водой, разбирая завалы.

Представляем вашему вниманию данное видео: