https://news.day.az/world/1784441.html В Индонезии обрушилась школа, школьники все еще под завалами - ВИДЕО В Сидоарджо, Индонезия, продолжается разбор завалов после обрушения школы, в результате которого погиб по меньшей мере один ученик и около 100 получили ранения. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. 65 человек всё ещё находятся в ловушке. Спасатели обеспечивают пострадавших кислородом и водой, разбирая завалы.
В Индонезии обрушилась школа, школьники все еще под завалами - ВИДЕО
В Сидоарджо, Индонезия, продолжается разбор завалов после обрушения школы, в результате которого погиб по меньшей мере один ученик и около 100 получили ранения.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
65 человек всё ещё находятся в ловушке. Спасатели обеспечивают пострадавших кислородом и водой, разбирая завалы.
Представляем вашему вниманию данное видео:
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре