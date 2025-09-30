II Азербайджано-Узбекский медиафорум станет успешной платформой для расширения будущего сотрудничества.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил председатель Аудиовизуального совета Азербайджанской Республики Исмет Саттаров, выступая на II Азербайджанско-Узбекском медиафоруме, посвящённом теме "Цифровая трансформация и медиа".

По его словам, информация - это не только передача новостей, но и мост, который укрепляет связи между народами.

"Мы, как Аудиовизуальный совет, уверены, что тесное сотрудничество между медиа-организациями Азербайджана и Узбекистана внесёт значимый вклад в развитие здоровой, объективной и профессиональной информационной среды. Сегодня, когда на первый план выходят цифровая трансформация, информационная безопасность и устойчивость медиа, сотрудничество наших стран в этой сфере особенно важно", - отметил Саттаров.

Он добавил, что совместные проекты, обмен информацией, внедрение новых технологических трендов и обмен опытом профессиональных журналистов будут способствовать взаимному развитию: "Уверен, что этот форум станет следующим шагом и успешной платформой для дальнейшего расширения сотрудничества медиа Азербайджана и Узбекистана".