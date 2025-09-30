В энергосистему Азербайджана будут интегрированы 10 новых электростанций

К 2032 году Азербайджан планирует ввести в эксплуатацию 6 ГВт мощностей на суше и в акватории Каспия, из которых 4 ГВт будут экспортироваться в рамках поэтапного плана через "Каспийско-Черноморско-Европейский" "зелёный" энергетический коридор, что позволит сократить около 4,5 миллиона тонн выбросов парниковых газов.

Как сообщает во вторник Day.Az, об этом заявил министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов на Бакинской неделе климатических действий.

По его словам, реализация Транскаспийского зелёного энергетического коридора, а также коридора "Азербайджан-Турция-Европа" через Нахчыван и Армению и маршрута "Азербайджан-Грузия-Турция-Болгария" остаётся одним из главных приоритетов страны.

П. Шахбазов подчеркнул, что эти масштабные проекты позволят сбалансировать региональные энергосистемы, увеличить долю ВИЭ, укрепить энергетическую безопасность, снизить выбросы и усилить роль Азербайджана как участника глобальных климатических действий.

Министр отметил, что ещё одним ключевым источником для безуглеродного будущего станет водород. В Азербайджане готовится план действий по реализации Национального стратегического видения, охватывающий производство, потребление и экспорт водорода.

"Азербайджан остаётся приверженным курсу на "зелёный" энергетический переход и последовательно предпринимает шаги в этом направлении", - подчеркнул он.