SOCAR Green планирует обеспечить Сангачальский нефтегазовый терминал более 500 млн кВт/ч "зеленой" энергии

Компания SOCAR Green намерена направить более 500 миллионов кВт/ч электроэнергии для декарбонизации Сангачальского нефтегазового терминала в рамках инновационного проекта мощностью 240 МВт.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил эксперт по солнечной и ветровой энергии компании SOCAR Green Эльчин Таргулиев во время своего выступления на Бакинской неделе климатических действий (BCAW2025).

"Мы фактически подаем электроэнергию в сеть, а затем получаем ее на другом конце страны для декарбонизации Сангачальского нефтегазового терминала. Это проект мощностью 240 МВт, который планируется обеспечить более 500 миллионов кВт/ч энергии для терминала, чтобы помочь его декарбонизировать", - отметил эксперт.

Он подчеркнул, что SOCAR Green также работает над малыми и средними ВИЭ-проектами, в основном для бизнеса, включая сам SOCAR, что позволяет компаниям снижать выбросы и издержки на электроэнергию. При этом электроэнергия продается по цене, немного ниже национальных тарифов. Основное внимание уделяется солнечной и ветровой энергетике, однако компания также изучает потенциал геотермальной энергии и биогаза, находясь на стадии оценки ресурсов.