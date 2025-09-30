В Азербайджане прогнозируется усиление ветра

В Азербайджане ожидается сильная ветреная погода, в связи с чем объявлены "желтое" и "оранжевое" предупреждения.

Как передает Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, с 30 сентября (днём) по 2 октября в Баку, на Абшеронском полуострове и в большинстве регионов страны ожидается ветреная погода.

В Гяндже, Дашкесане, Нафталане и Гёранбое, где действует "оранжевое" предупреждение, будет дуть северо-западный ветер со скоростью 20,8-28,4 м/с.

В Баку, на Абшеронском полуострове и в ряде других районов страны "жёлтое" предупреждение предусматривает северо-западный ветер со скоростью 13,9-20,7 м/с.

Отметим, что с текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az