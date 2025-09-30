Испытания китайских самолетов шестого поколения показали на видео

Летные испытания новых китайских самолетов, которые относят к истребителям шестого поколения, показали на видео. На соответствующие записи обратил внимание Telegram-канал ImpNavigator, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

На двух роликах показан полет и маневрирование самолетов, похожих на прототипы от Shenyang Aircraft Corporation (J-50) и Chengdu Aircraft Industry Group (J-36).

Китайские самолеты нового поколения впервые заметили в декабре 2024 года. После этого они регулярно появлялись на кадрах очевидцев.