Между медиа-субъектами Азербайджана и Узбекистана ведется интенсивная работа по укреплению сотрудничества

Между медиа-субъектами Азербайджана и Узбекистана ведётся интенсивная работа по укреплению сотрудничества.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил исполнительный директор Агентства по развитию медиа Азербайджана Ахмед Исмаилов, выступая на II Азербайджанско-Узбекском медиафоруме, посвящённом теме "Цифровая трансформация и медиа".

"Между ответственными органами Азербайджана и Узбекистана в сфере развития и координации медиа установлены эффективные контакты, достигнуты важные результаты во взаимодействии структурных подразделений государственных органов, отвечающих за коммуникацию. Кроме того, налажен обмен опытом в области медиаобразования и медиаграмотности. Ведётся активная работа по дальнейшему укреплению сотрудничества между медиа-субъектами двух стран", - отметил он.

А. Исмаилов отметил, что 20 июня 2022 года в рамках Азербайджанско-Узбекского бизнес-форума в Ташкенте был подписан Меморандум о взаимопонимании между Агентством по развитию медиа Азербайджана и соответствующим государственным органом Узбекистана, что стало серьёзным стимулом для активизации сотрудничества в данной сфере.

"22 августа 2023 года в ходе государственного визита Президента Узбекистана в Азербайджан была подписана "Дорожная карта" по развитию сотрудничества в сфере медиа между Азербайджаном и Узбекистаном", - добавил он.

А.Исмаилов подчеркнул, что реализация "Дорожной карты" охватила широкий спектр мероприятий: развитие профессиональных навыков журналистов, проведение встреч и обмен опытом между представителями государственных органов, организация тренингов, семинаров, медиа-туров и дискуссий по вопросам медиаобразования. Кроме того, была создана модель сотрудничества, направленная на повышение медиаграмотности населения обеих стран.