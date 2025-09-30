Азербайджан реализует различные инициативы для повышения конкурентоспособности медиа в цифровой среде.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил исполнительный директор Агентства по развитию медиа Азербайджана Ахмед Исмаилов, выступая на II Азербайджанско-Узбекском медиафоруме, посвящённом теме "Цифровая трансформация и медиа".

"Решение специфических задач, возникающих при внедрении технологий искусственного интеллекта в медиасферу, является одним из актуальных вызовов нашего времени", - сказал он.

По его словам, необходимость освоения новых знаний и навыков, а также использования возможностей искусственного интеллекта для модернизации информационного ландшафта стран уже ощущается:

"Медиа должны использовать ИИ не только для технологического совершенствования, но и для создания более интересного контента. Известно, что подготовка материалов в соответствии с принципами журналистики, проверка фактов, проведение аналитических исследований и сравнений, особенно визуализация материалов, невозможны без применения технологий искусственного интеллекта".

А.Исмаилов подчеркнул, что этот современный подход свидетельствует о том, что журналистика вступила в новую, качественно отличающуюся фазу развития:

"Медиа ряда стран уже используют достижения нового технологического прогресса. Мы внимательно следим за этим процессом, проводим серьёзный анализ и реализуем различные инициативы для повышения конкурентоспособности медиа в цифровой среде", - отметил он.