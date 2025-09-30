Канцлер Германии заявил о завершении эпохи мира для ФРГ

Германия больше не находится в состоянии мира, хотя и не ведет войну. С таким заявлением выступил канцлер ФРГ Фридрих Мерц, отвечая на вопрос о риске вооруженного конфликта для страны, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Я хочу сказать это фразой, которая на первый взгляд может показаться немного шокирующей, но я имею в виду именно то, что говорю: мы не находимся в состоянии войны, но мы больше не находимся в состоянии мира", - заявил Мерц.

Канцлер также прокомментировал недавние полеты неопознанных беспилотников над Данией и германской землей Шлезвиг-Гольштейн, назвав их тревожными. Мерц подчеркнул, что происхождение дронов пока не установлено, и оптимальным решением было бы полностью предотвращать их проникновение в европейское воздушное пространство.