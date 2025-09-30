SpaceX запланировала новый испытательный полет Starship

Американская компания SpaceX сообщила на своем сайте, что проведение очередного испытательного запуска ракеты-носителя с прототипом космического корабля Starship запланировано на 13 октября, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Одиннадцатый испытательный запуск Starship готовится на понедельник, 13 октября. Стартовое окно откроется в 18:15 по центральному времени (2:15 мск 14 октября. - "Газета.Ru")", - сказано в публикации.

SpaceX надеется развить успех 10-го испытательного пуска. В компании планируют приводнить ускоритель в Мексиканском заливе. Верхняя ступень Starship должна выполнить несколько задач в космосе, в числе которых запуск восьми симуляторов спутников системы связи Starlink, которые, как ожидается, позже сгорят в атмосфере, а также осуществление повторного зажигания двигателя Raptor в космосе.

Кроме того, летные испытания включают в себя несколько экспериментов и операционных изменений, направленных на то, чтобы верхняя ступень Starship могла возвращаться на место запуска в будущих полетах.

Ожидается, что прототип космического корабля Starship приводнится в Индийском океане.