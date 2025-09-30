Раскрыта цена PlayStation 6

Компактная консоль PlayStation 6 будет стоить дешевле, чем аналоги от Microsoft.

Об этом сообщает издание Notebookcheck со ссылкой на известного инсайдера под ником KeplerL2, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В конце лета блогер Moore's Law is Dead рассказал, что Sony работает над обычной и компактной версиями консоли PS6. Спустя месяц инсайдер KeplerL2 раскрыл информацию о мини-версии PlayStation 6 - по его мнению, Sony постарается удержать стоимость устройства, чтобы приставка было доступна широкому кругу геймеров.

KeplerL2 выяснил, что маленькая PS6 поступит в продажу по "конкурентоспособной цене" - она будет сравнима с ценой Nintendo Switch 2, которая в США стоит 450 долларов. По прогнозу аналитика, PS6 обойдется примерно в 500 долларов.

Также он сравнил новую консоль с компактными приставками Microsoft и Asus, заметив, что последние будут стоить гораздо дороже устройства Sony. Так, ROG Xbox Ally стоит 600 долларов, а ROG Xbox Ally X - 1000 долларов. KeplerL2 связал такое ценообразование с тем, что Microsoft и Asus выпускают приставки небольшими партиями.

В заключении инсайдер заметил, что компактная PS6, скорее всего, получит недорогой IPS-экран. Он рассказал, что если консоль выйдет с OLED-дисплеем, то ее стоимость точно окажется выше 500 долларов.