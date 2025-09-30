Объём инвестиций из Швеции в Азербайджан значительно вырос

В первом полугодии текущего года объём прямых иностранных инвестиций из Швеции в Азербайджан составил 26,5 миллиона долларов.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, это на 25,5 миллиона долларов США больше, чем за аналогичный период прошлого года, и в 27,7 раза превышает показатель 2024-го.

Доля Швеции в общем объёме прямых иностранных инвестиций, вложенных в экономику Азербайджана в отчётном году, составила 0,8 процента.

В первом полугодии 2024 года объём прямых иностранных инвестиций из Швеции в Азербайджан равнялся 955 тысячам долларов.

За первые шесть месяцев 2025 года общий объём прямых иностранных инвестиций в экономику Азербайджана превысил 3 миллиарда 222 миллиона долларов, что на 244,3 миллиона долларов США или 8,2 процента больше, чем за аналогичный период 2024 года.

В то же время объём прямых инвестиций из Азербайджана в экономики зарубежных стран составил 1 миллиард 350 миллионов долларов, что на 351,6 миллиона долларов США или 35,2 процента больше, чем в первой половине 2024 года.