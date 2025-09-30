В Бахрейне откроется посольство Азербайджана

В Королевстве Бахрейн будет учреждено посольство Азербайджанской Республики.

Как сообщает Day.Az, вопрос об этом обсуждался на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.

Законопроект "Об учреждении посольства Азербайджанской Республики в Королевстве Бахрейн (в городе Манама)" был вынесен на голосование и принят в первом чтении.