https://news.day.az/politics/1784394.html

В Бахрейне откроется посольство Азербайджана

В Королевстве Бахрейн будет учреждено посольство Азербайджанской Республики. Как сообщает Day.Az, вопрос об этом обсуждался на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса. Законопроект "Об учреждении посольства Азербайджанской Республики в Королевстве Бахрейн (в городе Манама)" был вынесен на голосование и принят в первом чтении.