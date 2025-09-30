https://news.day.az/politics/1784394.html В Бахрейне откроется посольство Азербайджана В Королевстве Бахрейн будет учреждено посольство Азербайджанской Республики. Как сообщает Day.Az, вопрос об этом обсуждался на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса. Законопроект "Об учреждении посольства Азербайджанской Республики в Королевстве Бахрейн (в городе Манама)" был вынесен на голосование и принят в первом чтении.
В Бахрейне откроется посольство Азербайджана
В Королевстве Бахрейн будет учреждено посольство Азербайджанской Республики.
Как сообщает Day.Az, вопрос об этом обсуждался на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.
Законопроект "Об учреждении посольства Азербайджанской Республики в Королевстве Бахрейн (в городе Манама)" был вынесен на голосование и принят в первом чтении.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре