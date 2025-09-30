Польша увеличит оборонные расходы до рекордного уровня

В Сейм (парламент) Польши внесен проект госбюджета на 2026 год, предусматривающий рекордно высокие расходы на оборону.

Как передает Day.Az, ранее проект бюджета одобрило правительство. Он предусматривает, что расходы государственного бюджета составят более 250 млрд долларов, с дефицитом в 74,5 млрд долларов.

В частности, проект бюджета предусматривает рекордные расходы на оборону, превышающие 54,9 млрд долларов, что эквивалентно 4,81% ВВП.

Планируется, что в 2025 году траты Польши на военные цели достигнут 51,2 млрд долларов, что составляет 4,7% ВВП страны.