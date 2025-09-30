В ЮАР подтвердили смерть посла во Франции

Власти ЮАР подтвердили информацию о смерти посла Южно-Африканской Республики во Франции при пока еще не выясненных обстоятельствах.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, заявление опубликовано на сайте МИД страны.

"Правительство ЮАР с глубокой скорбью и глубоким сожалением объявляет о безвременной кончине Нкосинати Эммануэля Мтетвы, посла ЮАР во Франции", - сообщили дипломаты.

О пропаже дипломата стало известно в понедельник.

Как ранее сообщало издание Le Parisien, 30 сентября тело Мтетвы нашли под окнами гостиницы. Его номер располагался на 22 этаже. Полицейские не исключают версию с возможным суицидом. В настоящее время идет расследование обстоятельств случившегося.