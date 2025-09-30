https://news.day.az/officialchronicle/1784477.html Бахрузу Ахмедову присвоено высшее воинское звание "генерал-майор юстиции" - РАСПОРЯЖЕНИЕ Бахрузу Ахмедову присвоено высшее воинское звание "генерал-майор юстиции". Президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение, сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. "Руководствуясь пунктом 24 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:
Бахрузу Ахмедову присвоено высшее воинское звание "генерал-майор юстиции".
Президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение, сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
"Руководствуясь пунктом 24 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:
Присвоить заместителю Генерального прокурора Азербайджанской Республики - Военному прокурору Азербайджанской Республики Бахрузу Видади оглу Ахмедову высшее воинское звание "генерал-майор юстиции", - говорится в документе.
