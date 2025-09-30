Бахрузу Ахмедову присвоено высшее воинское звание "генерал-майор юстиции"

Президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение, сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Руководствуясь пунктом 24 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:

Присвоить заместителю Генерального прокурора Азербайджанской Республики - Военному прокурору Азербайджанской Республики Бахрузу Видади оглу Ахмедову высшее воинское звание "генерал-майор юстиции", - говорится в документе.