Найдены химические следы возможных первых животных на Земле

Геохимики из Массачусетского технологического института (MIT) обнаружили в древних породах новые доказательства того, что предки морских губок могли быть одними из первых животных на Земле.

Как передает Day.Az, результаты исследования опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Специалисты идентифицировали в осадочных породах возрастом более 541 миллиона лет так называемые химические окаменелости - следы биомолекул, сохранившихся с докембрийских времен. Речь идет об особых типах стеранов - устойчивых производных стеролов (в том числе холестерина), содержащихся в клеточных мембранах животных.

Исследование показало, что эти соединения имеют биологическое происхождение и соответствуют молекулам, характерным для современных морских губок класса демоспонгий. Для них характерен скелет, состоящий из кремниевых одноосных игл и органического вещества - спонгина или из одних спонгиновых волокон. Скелет образует сетчатую, реже древовидно-разветвленную опору тела.

Ученые проанализировали образцы горных пород из Омана, Индии и Сибири и обнаружили сразу два типа стерольных следов - C30 и более редкий C31. Сравнение с современными губками, а также лабораторный синтез и моделирование геологических процессов подтвердили: такие соединения могли образоваться только в живых организмах.

"Мы не знаем, как точно выглядели эти существа, но все указывает на то, что они были мягкотелыми морскими организмами без скелета", - пояснил автор исследования, профессор геобиологии MIT Роджер Саммонс.

Результаты подтверждают гипотезу, что губки появились задолго до "кембрийского взрыва" - резкого увеличения разнообразия форм жизни около 540 миллионов лет назад. Теперь команда планирует продолжить поиски подобных молекулярных следов.