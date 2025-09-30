Британские ВМС впервые применили ракеты NSM

Корабль "Сомерсет" королевских военно-морских сил (ВМС) Британии впервые применил противокорабельную ракету Naval Strike Missile (NSM) в ходе учений.

Как передает Day.Az, об этом пишет Army Recognition.

"Сомерсет" стал первым кораблем ВМС Британии, оборудованным для несения NSM. В дальнейшем командование флотом хочет переоборудовать все корабли типа 23 и 45 под новые ракеты.

Обозреватели отмечают, что вес данной ракеты составляет более 400 килограмм, 120 из которых - это боевая часть.