Британские ВМС впервые применили ракеты NSM
Корабль "Сомерсет" королевских военно-морских сил (ВМС) Британии впервые применил противокорабельную ракету Naval Strike Missile (NSM) в ходе учений.
Как передает Day.Az, об этом пишет Army Recognition.
"Сомерсет" стал первым кораблем ВМС Британии, оборудованным для несения NSM. В дальнейшем командование флотом хочет переоборудовать все корабли типа 23 и 45 под новые ракеты.
Обозреватели отмечают, что вес данной ракеты составляет более 400 килограмм, 120 из которых - это боевая часть.
