Анару Исмаилову присвоено высшее воинское звание "генерал-майор"

Полковнику Анару Муслим оглу Исмаилову присвоено высшее воинское звание "генерал-майор".

Соответствующее распоряжение подписал Президент Ильхам Алиев, сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.