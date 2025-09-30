https://news.day.az/officialchronicle/1784475.html Анару Исмаилову присвоено высшее воинское звание "генерал-майор" Полковнику Анару Муслим оглу Исмаилову присвоено высшее воинское звание "генерал-майор". Соответствующее распоряжение подписал Президент Ильхам Алиев, сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
